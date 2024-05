Paola Caruso si è fidanzata (o almeno così pare) e ieri, 24 maggio 2024, ha pubblicato il video della proposta sul proprio profilo social. Eppure, i fan non sembrano convinti di quanto hanno visto e hanno cominciato a sollevare diversi dubbi sull’autenticità quanto condiviso dalla showgirl. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Il sogno che aspettavo da tutta la vita”: l’influencer è in dolce attesa

Leggi anche: «Sarà un maschietto». “Verissimo”, il lieto annuncio della figlia vip commuove tutti

Paola Caruso immortala la proposta in un video (da sola)

Paola Caruso, vestita con un abito lungo e in una stanza d’albergo, ha condiviso un video in cui si riprende in quello che appare, a tutti gli effetti, essere una proposta di fidanzamento. Paola si mostra entusiasta ed emozionata dopo aver aperto un piccolo cofanetto che contiene l’anello, e nel video guarda da una parte interagendo con (possiamo solo dedurre) il fidanzato che si trova fuori schermo. La didascalia del video recita: «Già da tempo volevo condividere questo magnifico momento della mia vita con voi… ho deciso di farlo adesso perché forse ci vuole tempo per metabolizzare qualcosa di così bello e importante; perché a volte le cose belle arrivano all’improvviso, e come un tornado spazzano via tutte le cose brutte per far riapparire il sole… Sole a cui io non ero abituata da tempo o che forse non avevo mai visto così splendente…». Ma qualcosa non torna al popolo di Instagram. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Selvaggia Roma, svelato il sesso del bebè in arrivo: il dettaglio è toccante

I followers non credono al fidanzamento

Il video con sottofondo musicale emozionate ha a corredo alcuni hashtag che non lascerebbero dubbi: #fidanzamento, #amoremio, #propostadifidanzamento. Ma allora perché il post non ha convinto i tanti followers? Il popolo dei social si è infatti subito diviso sulla pubblicazione: c’è chi si è mostrato scettico riguardo l’esistenza del suo fidanzato, notando che la sua reazione di sorpresa sembra costruita e che dal suo labiale non si riescono a leggere parole. Tra i follower di Paola Caruso, c’è chi ha espresso dubbi scrivendo: «Ma non è che il tuo fidanzato è come Mark Caltagirone?», l’appunto fa riferimento alla vicenda del ‘finto’ compagno di Pamela Prati. «Secondo me sei da sola in camera… se ti sei fatta un regalino, puoi dirlo» oppure «Uno che ti chiede di fidanzarti e non compare mai in video… mah!». Paola Caruso ha prontamente risposto ai commenti scettici sotto al suo post.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva