Selvaggia Roma, svelato il sesso del bebè in arrivo: il dettaglio è toccante

Selvaggia Roma, nota influencer e personaggio televisivo, ha svelato il sesso del bebè in arrivo con il compagno Luca Teti. Grandissima emozione per l’ex protagonista di “Temptation Island”, che, dopo aver abortito, ha tentato subito ad avere un altro figlio. (Continua…)

Leggi anche: Guenda Goria, svelato il nome del bebè in arrivo

Leggi anche: Maschio o femmina? Gigi D’Alessio rivela il sesso del bebè in arrivo

Chi è Selvaggia Roma

Selvaggia Roma è divenuta famosa in seguito alla partecipazione a “Temptation Island”, reality show in onda in prima serata su Canale 5. Prima ancora, però, Selvaggia aveva partecipato a “Uomini e Donne” come corteggiatrice di Alessio Lo Passo, arrivando fino alla scelta finale e smascherando l’accordo tra il tronista e la corteggiatrice Francesca Pierini, con la quale si sentiva in segreto.

A “Temptation Island”, Selvaggia ha partecipato insieme a quello che allora era il suo fidanzato, Francesco Chiofalo. I due uscirono insieme dalla trasmissione, ma la loro relazione tramontò poco dopo. Oggi Selvaggia è riuscita a voltare pagina ed ha ritrovato il sorriso accanto a Luca Teti, con il quale è in attesa di un bambino. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)