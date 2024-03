Guenda Goria è una musicista e attrice italiana. Nata a Roma nel 1988, è la figlia d’arte della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria. La ragazza si è fatta conoscere dal pubblico prendendo parte al Grande Fratello Vip. Pochi mesi fa, in diretta tv da Caterina Balivo, Guenda Goria ha svelato di essere incinta di un maschietto e ora, sempre attraverso il piccolo schermo, ha svelato anche quale nome preferirebbe dare al piccolo principino di casa. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Guenda Goria scoppia in lacrime a “La Volta Buona”: non se l’aspettava

Leggi anche: Maria Teresa Ruta, la confessione da brividi sulla figlia Guenda Goria

Leggi anche: Guenda Goria futura mamma: svelati i possibili nomi del bebè in arrivo

Leggi anche: Maria Teresa Ruta, fuori tutta la verità sui tradimenti di Amedeo Goria: cosa spunta sulla sua agenda

Guenda Goria, svelato il nome del bebè in arrivo

Guenda Goria ha svelato quali sono i nomi che ha in mente per suo figlio. La 35enne è incinta per la prima volta. Il piccolo verrà alla luce in estate ed è frutto dell’amore con il futuro marito Mirko Gancitano, 32 anni. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è stata ospite di Monica Setta nel programma Rai Generazione Z. Qui ha parlato della dolce attesa. La conduttrice le ha chiesto quale sia il “totonomi”. La Goria harisposto: “Allora Noel… Noah per ora è quello che ci piace di più. Oppure nomi con Maria, Gianmaria, Carlomaria. Però sono ancora aperte le proposte”. Poi la figlia d’arte, sempre durante la sua intervista con la Setta, ha svelato anche altri dettagli sulla gravidanza e non solo.

“Scopriamo ulteriori dettagli nella pagina successiva”