Guenda Goria futura mamma, svelato il nome del bebè in arrivo – Guenda Goria è incinta e presto diventerà mamma. L’annuncio inatteso è arrivato qualche giorno fa al programma televisivo di Rai Uno “La volta buona”. Ospite di Caterina Balivo la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha svelato la lieta notizia, definendola un vero miracolo. L’ex gieffina è legata da qualche tempo al compagno Mirko Ganciatano, attore e conduttore italiano conosciuto principalmente per i programmi Top – Tutto quanto fa tendenza e Camper. Per loro si tratta del primo figlio. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Guenda Goria scoppia in lacrime a “La Volta Buona”: non se l’aspettava

Leggi anche: Maria Teresa Ruta, la confessione da brividi sulla figlia Guenda Goria

Guenda Goria futura mamma: svelati i possibili nomi del bebè in arrivo

Guenda Goria, insieme al suo compagno Mirko Ganciatano, ha dato la lieta notizia durante il programma televisivo “La volta buona”. «Sono un po’ emozionata perché è stato un traguardo che per me è un miracolo. Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli», ha sottolineato la 35enne tra le lacrime. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria sta vivendo tale gravidanza intensamente, forse proprio perché ormai non sperava più di diventare madre. Nelle ultime ore la giovane ha rivelato che ha già scelto i possibili nomi per il nascituro. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Maria Teresa Ruta, fuori tutta la verità sui tradimenti di Amedeo Goria: cosa spunta sulla sua agenda

Leggi anche: Leggi anche: Stefano De Martino, problemi all’orizzonte: di mezzo “le corna a Belen”

Guenda Goria futura mamma: quali nomi piacciono alla coppia

«Abbiamo individuato alcuni nomi epici se dovesse nascere maschietto: Enea, Ulisse, Paride ci piacciono molto», ha spiegato Guenda Goria a «Novella 2000», diretto da Roberto Alessi. «Di certo come secondo nome lo chiameremo Maria, non a caso anche il papà di Guenda si chiama Amedeo Maria. Sul nome della femminuccia non siamo così d’accordo. Ci piace Luce, per il significato, ma non abbiamo ancora deciso», ha evidenziato poi l’ex gieffina. (continua a leggere dopo le foto)

La storia d’amore con Mirko Gancitano va avanti dal 2021

La storia d’amore con Mirko Gancitano è esplosa nel 2021 durante un viaggio a Sharm el Sheik. Tra l’attrice, figlia della conduttrice Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria, è scattato subito il colpo di fulmine. Il 18 ottobre del 2023, in diretta televisiva dagli studi di La volta buona, Gancitano ha chiesto la mano della fidanzata e la ragazza in lacrime ha accettato la proposta di matrimonio. A stretto giro è poi arrivata la notizia della gravidanza, che ha riempito il cuore di gioia ad entrambi: a Guenda, infatti, era stata data prima la diagnosi di endometriosi, poi la rimozione di una cisti; infine il dramma di una gravidanza extrauterina che ha reso necessaria e inevitabile l’asportazione di una tuba.