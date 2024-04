«Sarà un maschietto». “Verissimo”, il lieto annuncio della figlia vip commuove tutti

“Verissimo”, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto di Canale 5 la figlia di un noto personaggio venuto a mancare l’anno scorso. Dopo aver vissuto la dolorosa perdita del padre, la donna è riuscita a guardare avanti e ha voluto condividere con il pubblico la notizia della gravidanza. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Verissimo”: l’annuncio a sorpresa

Nella giornata di ieri, domenica 14 aprile, la trasmissione “Verissimo” si è aperta con un lieto annuncio da parte della figlia di un noto vip ospite per un’intervista. La lieta notizia arriva alla fine di un brutto periodo in cui la donna ha vissuto il dolore per una grande perdita in famiglia. «Aspetto il secondo figlio, il pancino si vede perché sono già al quarto mese. – ha detto nello studio l’ospite di Silvia Toffanin – Lo sa solo la mia famiglia poi non lo abbiamo detto a nessuno» ha aggiunto sorprendendo il pubblico. (Continua a leggere dopo la foto…)

La lieta notizia dopo la dolorosa perdita

Il pubblico di Verissimo si è commosso dalla notizia della dolce attesa dell’ospite la quale solo un anno fa viveva la perdita del padre, noto vip, per una lunga malattia. Lei e il compagno avevano già avuto una bambina insieme nell’ottobre del 2021 e ora si preparano all’arrivo di un altro figlio. «Sono state due gravidanze differenti sia a livello psicologico che fisico – ha spiegato la donna a Silvia Toffanin -. La prima gravidanza è stata più leggera perché papà era appena uscito dal pericolo. Quindi è stata una gioia aggiunta. La seconda gravidanza è arrivata in un momento diverso dalla prima. Ho scoperto di essere incinta ad un anno dalla morte di papà. Ammetto che è stato difficile. Da quando ho avuto questo lutto, tutte le volte che mi succede qualcosa di bello aggiungo sempre quel pizzico di tristezza. Ora però sto meglio. Ho avuto la fortuna di vedere papà come nonno».

