“Grande Fratello”, la coppia nata nel reality è già in crisi: il gossip bomba

Grande Fratello – il gruppo di ex-gieffini usciti dalla Casa da poche settimane sta ancora ricevendo le ultime scosse di assestamento dopo il ritorno alla vita prima del reality. Ma lo scontro con la “vita reale” non è senza difficoltà e per una delle coppie nate nel corso dello show sembra essersi già incrinato qualcosa. (Continua a leggere dopo la foto…)

La coppia nata al “Grande Fratello”

Spuntano nuovi rumors su una coppia nata all’interno del reality show firmato Mediaset “Grande Fratello“. A quanto pare i due non avrebbero retto all’uscita dalla Casa e sarebbero in crisi. E in effetti non sarebbe la prima volta che un rapporto affiatato si esaurisce una volta fatti i conti con la “vita vera” fuori dal programma. Ma quale tra le coppie nate in questa edizione starebbe per scoppiare? (Continua a leggere dopo la foto…)

Il rumors sulla crisi

Secondo le recenti indiscrezioni, due degli ex-gieffini sarebbero ad un passo dall’addio. Il rumor arriva dall’influencer ed esperto di gossip Amedeo Venza che ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram. L’opinionista ha raccontato che la coppia nata al “GF” starebbe accusando un po’ di stanchezza facendo intuire che le cose non stanno andando bene. L’indiscrezione avrebbe origine una confessione che il lui della coppia avrebbe fatto ad un amico. Ma di chi sta parlando Amedeo Venza? Andiamo a vedere tutti gli indizi e diamo il via alle deduzioni.

