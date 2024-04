“Grande Fratello”, la famosissima del programma annuncia di essere incinta

Una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, ed ex volto di Temptation Island ha annunciato di essere incinta. La nota influencer ha condiviso la notizia tramite un video social. Per la ragazza si tratta di un avvenimento tanto dolce quanto difficile. Nel 2022 aveva annunciato la sua prima gravidanza conclusasi a solo poche settimane di distanza a causa di un aborto spontaneo.

La famosissima annuncia di essere incinta

Vi ricordate di Selvaggia Roma? L’ex volto del Grande Fratello Vip 2020 si è fatta conoscere grazie a Temptation Island, dove partecipò con l’allora ex fidanzato Francesco Chiofalo. Oggi influencer di successo, ha condiviso con i suoi fan un video insieme al compagno Luca Teti, annunciando di essere in dolce attesa. La ragazza e il calciatore hanno scritto sulla sabbia gli anni dal 2021 a 2024, facendo riferimento all’inizio della loro storia ad oggi. Accanto al 2022 hanno disegnato un cuore spezzato ed il nome Mia. Proprio in quell’anno infatti, Selvaggia aveva rivelato la sua prima gravidanza, una bambina alla quale avrebbe dato quel nome. Solo poche settimane dopo il lieto annuncio, la drammatica notizia dell’aborto spontaneo. Alla fine del video Selvaggia riprende la foto fatta dal cellulare che mostra il suo pancino. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)