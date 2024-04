Francesco Totti e Ilary Blasi, colpo di scena in tribunale: spunta un altro amante

La guerra legale per la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ancora in atto. I due stanno per incontrarsi di nuovo in un aula di tribunale. Pare che Francesco Totti abbia già studiato una pesante mossa contro l’ex moglie. Cosa sta per succedere? (Continua dopo le foto)

Le prossime tappe della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

I due ormai ex coniugi si rivedranno il 19 aprile in aula per la questione dei Rolex. La vera svolta ci sarà poi il 31 maggio. Quel giorno infatti si discuterà del divorzio e si cercherà di capire chi ha tradito chi per primo. In ballo c’è la colpa della fine del matrimonio. Chi verrà giudicato responsabile potrebbe essere costretto a risarcire l’altro con una somma importante. (Continua dopo le foto)

Di chi è la colpa della fine del matrimonio

Il prossimo 31 maggio, in aula si cercherà di capire chi ha tradito prima l’altro e dunque di chi è la colpa della fine del matrimonio. L’ex calciatore avrà dalla sua parte Cristiano Iovino, che testimonierà in aula il breve flirt con Ilary Blasi, quando lei era ancora sposata. La versione della showgirl, invece, non cambia: è stato Totti a tradire per primo e lo ha fatto con Noemi Bocchi. Intanto pare che il 31 maggio se ne vedranno delle belle. Francesco Totti ha qualche asso nella manica da giocare.

