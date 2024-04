Tutto pronto per una nuova puntata di “Uomini e Donne“, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella puntata odierna, la tronista Ida Platano minaccerà di lasciare il programma perchè poco stimolata dai suoi corteggiatori. (Continua…)

“Uomini e Donne”, le anticipazioni di oggi

Oggi, venerdì 12 aprile 2024, andrà in onda una nuova puntata di “Uomini e Donne”. La protagonista della puntata sarà senza dubbio Ida Platano. I telespettatori di Canale 5 vedranno come prosegue il percorso della tronista all’interno del programma. In particolare, Ida sembrerà decisa nel prendere una clamorosa decisione: lasciare definitivamente il trono di “Uomini e Donne”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)