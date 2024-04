“Uomini e Donne”, Brando scatenato con Raffaella: nessuno se lo aspettava

È passata qualche settimana dalla scelta di Brando Ephrikian a Uomini e Donne. Il ragazzo è uscito dal programma insieme a Raffaella Scuotto e i due appaiono spesso insieme sui social per aggiornare i loro fan. In una nuova diretta, i due hanno risposto ad alcune domande e hanno raccontato qualcosa di inedito su di loro. Brando in particolare, si è mostrato diverso dal solito e questo ha stupito i fan della coppia. (Continua dopo le foto)

L’amicizia tra Brando e Cristian

I due tronisti si sono conosciuti proprio nel programma di Canale 5 e tra i due è nata una bellissima amicizia. Cristian ha raggiunto Brando e Raffaella nella loro ultima diretta su Instagram. Brando ha fatto sapere ai fan che lui e Cristian si rivedranno in questi giorni a Roma. Raffaella poi ha scherzato chiedendo ai due se dormiranno insieme. “Certo, io ho il letto matrimoniale. Hai questo privilegio. Puoi anche abbracciarmi, basta che Raffa non sia gelosa”, ha scherzato l’ex tronista, che dopo Uomini e Donne è cambiato parecchio. Lo aveva rivelato lui stesso ai suoi followers qualche giorno fa. (Continua dopo le foto)

Brando sull’esperienza a “Uomini e Donne”

Il ragazzo non pensava che l’esperienza a Uomini e Donne l’avrebbe segnato tanto. “Inizialmente l’avevo presa sottogamba come esperienza. Alla fine, invece, si è rivelata un’esperienza altamente significativa per me che mi ha cresciuto tanto come persona – ha affermato pochi giorni fa -. Non ero abituato a esternare i miei sentimenti e le mie sensazioni apertamente, tendevo a tenermi sempre tutto dentro senza esternare mai nulla. Invece fa bene parlare e aprirsi. Per questo ringrazio anche tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso, sono stati fondamentali per me.” I followers hanno notato che Brando ora è molto diverso rispetto a quando si vedeva su Canale 5. Durante l’ultima diretta infatti aveva un atteggiamento bizzarro, confermato da Raffaella.

