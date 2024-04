La conduttrice Tv si sposa: le nozze con lo storico fidanzato

La nota conduttrice tv convola a nozze con lo storico fidanzato. La data è già fissata per il prossimo giugno a Roma. La coppia sta insieme da 20 anni e tra loro ci sono ben 25 anni di differenza. Chi li ha paparazzati mentre passeggiavano mano nella mano per le vie di Milano e all’improvviso, si sono lasciati andare a un tenero bacio. Scopriamo insieme chi è questa coppia prossima al matrimonio.

La conduttrice Tv si sposa con lo storico fidanzato

Il colpo di fulmine più di 20 anni fa e adesso, finalmente, arrivano le nozze: Daniela Ferolla e Vincenzo Novari diranno di Sì nella capitale, secondo le indiscrezioni raccontate dal settimanale Chi. L’ex Miss Italia, oggi conduttrice di una trasmissione del mattino di Rai1, sposerà il manager originario di Genova, il 22 giugno. Novari in passato ha ricoperto la carica di amministratore delegato per la Fondazione olimpica Milano-Cortina 2026 fino ad agosto 2022. (continua dopo la foto)

Un amore che va avanti da 20 anni

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si sono incontrati per la prima volta nel 2004. Lei, all’apice della sua carriera e da poco Miss Italia; lui, un uomo d’affari di successo, amministratore delegato di 3 Italia. Da allora sono trascorsi vent’anni, un lungo percorso di crescita personale e professionale che li ha portati all’altare. E manca davvero poco. Per Novari, sarà il secondo matrimonio, dal primo è nato un figlio, Giulio con cui condivide la passione per il Milan. (continua dopo la foto)

Chi è Daniela Ferolla

Daniela Ferolla, dopo una iniziale carriera come modella, da alcuni anni si dedica alla conduzione in un programma per ragazzi. Ha recitato anche in alcune serie televisive ed è stata inviata per diversi programmi, fino a diventare la padrona di casa del mattino di Rai1.

Il matrimonio è atteso a Roma e la data scelta sembrerebbe il 22 giugno. Come confermano le pubblicazioni sull’Albo Pretorio del Comune di Milano, città dove la coppia vive da diversi anni.