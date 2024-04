Collegamenti, ospiti in studio e interazione con il pubblico sono gli ingredienti di questo programma, con approfondimenti esclusivi dei principali avvenimenti di cronaca, costume, spettacolo e gossip. Sono queste le caratteristiche alla base di Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino, la quale però salterà la puntata di oggi 5 Aprile 2024. (Continua a leggere dopo le foto)

Myrta Merlino assente a “Pomeriggio 5”, chi prende il suo posto

Oggi, 5 Aprile 2024, Myrta Merlino non sarà al timone di Pomeriggio 5, ad annunciare la sua assenza è stata proprio la giornalista ieri in diretta. La Merlino ha spiegato che sarà impegnata a New York per un evento importante ed ha aggiunto che al suo posto ci sarà il suo collega Giuseppe Brindisi. Myrta però tornerà già da lunedì alla conduzione del programma pomeridiano di Canale 5. Le parole della conduttrice: “Oggi vi saluto in maniera particolare, dandovi appuntamento a lunedì perché domani vi affiderò nelle mani di Giuseppe Brindisi, che sarà qui in questo studio al mio posto. Perché? Perché volerò a New York per prendere parte a un impegno che per me è diventato un appuntamento del cuore”. Poi ha spiegato nel dettaglio di che evento si tratta.

