Myrta Merlino, classe 1969, è una giornalista, conduttrice televisiva e autrice televisiva italiana. Dopo aver lavorato presso il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, dal 1995 è iscritta all’Ordine dei giornalisti italiani svolgendo la professione sia in diverse testate giornalistiche italiane, tra cui Il Mattino, Il Messaggero, Il Sole 24 Ore, che internazionali come International Herald Tribune e Libération. Nel corso della carriera ha inoltre scritto otto libri. In questi ore dietro le quinte di Canale 5 si stanno rincorrendo diverse voci su una sua possibile sostituzione alla guida di Pomeriggio 5: ecco chi potrebbe prendere il suo posto. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Ha fatto la ca***”: Fedez vede Myrta Merlino e spiazza tutti, cos’ha detto

Leggi anche: “Pomeriggio 5”, Myrta Merlino rimane senza fiato: cos’è successo

Leggi anche: Filippo Turetta, Myrta Merlino critica i genitori del ragazzo

Leggi anche: “Pomeriggio 5”, Myrta Merlino sostituita? L’indiscrezione

Myrta Merlino e le voci sulla sostituzione: chi prenderebbe il suo posto

Dopo anni a La7 al timone de L’Aria Che Tira, Myrta Merlino è stata chiamata a svolgere un compito davvero duro, quello di condurre un programma che per più di una decade è stato nelle mani di una delle conduttrici più popolari della televisione italiana, ovvero Barbara D’Urso. Per i telespettatori di Pomeriggio 5 è ancora impossibile immaginare una nuova conduttrice all’interno del famoso salotto di Canale 5. I risultati non sono esaltanti, anche la settimana la trasmissione ha raggiunto uno share tra il 12 e il 14%. Oggi, 19 Febbraio 2024, Dagospia ha pubblicato la sua chiacchieratissima rubrica sugli indovinelli e uno di questi riguarda ‘una conduttrice Mediaset in forte ascesa’ e anche Myrta Merlino. Nello specifico, sul sito, Alberto Dandolo su Dagospia ha scritto: “Dite a Myrta Merlino che Piersilvio Berlusconi ha una vera e propria stima professionale per Veronica Gentili attualmente padrona di casa de Le Iene. Ditele anche che Veronica è in fortissima ascesa in Mediaset. Piersilvio la considera infatti una delle poche capaci di fare informazione e spettacolo con la stessa credibilità. Myrta avvisata mezza salvata!”. (Continua a leggere dopo la foto)

Che fine farà la nota conduttrice tv

Da mesi ormai non si fa altro che parlare di una possibile sostituzione di Myrta Merlino e qualche settimana fa la presentatrice ha deciso di replicare in un’intervista concessa a La Repubblica. La giornalista ha detto che si ritiene più che soddisfatta dei risultati di Pomeriggio 5 e ha anche rivelato di aver ricevuto un omaggio floreale da parte di Pier Silvio: “Ho letto di tutto, che facevamo flop, che volevano sostituirmi, mentre la trasmissione è tra il 15 e il 16% di share. Scrivevano che l’editore voleva prendere un’altra presentatrice e che molte conduttrici erano pronte a prendere il mio posto. Posso dire che mentre questi articoli venivano pubblicati io ricevevo i fiori da parte di Pier Silvio Berlusconi. Quindi mi sono chiesta il perché di questo veleno inutile. Se in passato pensavo spesso ai critici, adesso mi concentro sul pubblico. Poi ho un competitor molto forte su Rai Uno, loro hanno un blocco pubblicitario e noi ne abbiamo quattro. Quei due milioni di persone che mi guardano per me sono un onore e li vedo come una medaglia. Anche perché un risultato simile non erra scontato dopo pochi mesi. Barbara per loro era di famiglia e io un’estranea che arriva da una nicchia. Con la d’Urso non ci sono problemi di nessun tipo. Sono stata chiamata dall’editore Pier Silvio Berlusconi ed escluso che Barbara, da donna intelligente qual è, possa avere qualcosa contro di me per questo”.