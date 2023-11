Filippo Turetta, Myrta Merlino critica i genitori del ragazzo

Tra i tanti vip che hanno commentato la morte di Giulia Cecchettin per mano di Filippo Turetta c’è anche Myrta Merlino. La conduttrice di Pomeriggio Cinque però non si è soffermata sull’atrocità del delitto o sull’ennesimo femminicidio in Italia, come invece hanno fatto gli altri. Myrta Merlino ha lanciato una critica ai genitori di Filippo e non solo. (Continua dopo le foto)

La morte di Giulia Cecchettin

Il caso di Giulia Cecchettin un vero e proprio dramma. La ragazza aveva appena 22 anni ed è morta per mano del suo ex fidanzato, che non sopportava di essere stato lasciato. I due erano spariti sabato 11 novembre. Una settimana dopo è stato ritrovato il cadavere della ragazza in un dirupo vicino al lago Bracis, in provincia di Pordenone. Filippo Turetta, l’assassino, è stato catturato ieri in Germania e una volta tornato in Italia dovrà rispondere dell’accusa di omicidio volontario aggravato. (Continua dopo le foto)

Myrta Merlino sulla morte di Giulia, la critica ai genitori Filippo

Secondo Myrta Merlino, l’uccisione di una ragazza da parte di un 22enne è la prova che c’è qualcosa nel sistema che non funziona. E ad aver sbagliato sono altre persone. “Pensando a Giulia Cecchettin e alle altre donne uccise (105 solo nel 2023!), stuprate, abusate, maltrattate, mi è venuta in mente questa frase. E ho pensato ai genitori di Filippo Turetta e degli altri giovani aguzzini di loro coetanee. Figli di donne della mia generazione, che avrebbero dovuto educarli, anche con l’esempio, al rifiuto di inaccettabili sentimenti patriarcali. Ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. E dobbiamo interrogarci su cosa sia per mettere fine a questa mattanza”, ha scritto la giornalista. Non tutti però hanno apprezzato la sua riflessione. (Continua dopo le foto)

I commenti al post di Myrta Merlino

Numerosissime le risposte alle parole della giornalista. Alcuni non hanno condiviso il suo messaggio. C’è infatti chi pensa che i genitori in realtà non c’entrino nulla. “Mi sembra brutale additare i genitori come colpevoli di un’educazione con la quale siamo cresciuti tutti”, ha scritto qualcuno. “Forse non è chiaro che i genitori possono anche farsi in quattro per educare e trasmette valori ma non sempre serve”, la risposta di qualcun altro. “Questa è una tragedia per entrambe le famiglie. Vorrei anche dire che non sempre la colpa è dei genitori o di un ambiente familiare malsano. Purtroppo ci sono anche menti malate e contorte”, il pensiero di un utente.