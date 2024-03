Per i Ferragnez non è un periodo felice. Nella giornata di ieri, 12 Marzo 2024, Chiara Ferragni nel rispondere ad alcuni fan ha confermato in parte la profonda crisi che sta attraversando con suo marito Fedez, il quale addirittura è andato via di casa. La crisi tra i due sta facendo molto discutere in Italia e anche a Pomeriggio 5, il programma di Myrta Merlino in onda su Canale 5 dove, nella puntata di martedì 12 Marzo, si è parlato di questo particolare tema di gossip. (Continua a leggere dopo la foto)

“Pomeriggio 5”, l’ospite insulta Fedez: Myrta Merlino sbotta

Alta tensione a Pomeriggio 5, il programma di Myrta Merlino in onda su Canale 5 dove, durante la puntata di martedì 12 Marzo 2024, nella quale si parlava della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Tra le ospiti, ecco Rosanna Cancellieri, la quale ha criticato in modo aspro il rapper per alcune storie pubblicate su Instagram in cui ha raccontato i suoi primi passi nel mondo della musica e del rap. La Cancellieri ha detto: “Mi dà proprio fastidio, è più forte di me. Poi perché si è presentato senza maglietta tutto tatuato? Sta cercando in tutti i modi di prendere le distanze dalla sua situazione. Questi ricordi, le radici…Operazione simpatia. È stato talmente arrogante, ma talmente arrogante e sprezzante che adesso questa parte mal gli si addice”. Parole che, però, non sono piaciute alla Merlino, che ha ribattuto in modo duro alla sua ospite: “Io non so come mai non riesci a provare un po’ di tenerezza per Fedez. Io vedo quell’aria severa. È tornato alla fine un po’ alle origini, ci può stare no? Vuole ritornare un po’ il suo sé”, ponendo così fine alla situazione.

