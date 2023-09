Pomeriggio 5, Merlino parte con la bomba: cosa succede oggi

Myrta Merlino approda a “Pomeriggio5”, uno dei programmi più noti e seguiti del palinsesto di Mediaset. Ma cosa ha spinto Myrta Merlino a prendere questa decisione e quali sono le sue intenzioni per la conduzione di “Pomeriggio5”?

Leggi anche: Fa colazione e muore: tragedia in Italia, addio al calciatore

Leggi anche: Ancona, sorpresa nel giorno del matrimonio: la corsa in ospedale dopo la cerimonia

Myrta Merlino approda a “Pomeriggio5”

La notizia del passaggio di Myrta Merlino da La7 a Mediaset è stata accolta con grande interesse dai fan della giornalista e dagli appassionati di televisione. Il suo stile giornalistico, la sua capacità di approfondire i temi e la sua autenticità l’hanno resa una figura molto apprezzata nel panorama televisivo italiano. La sua scelta di abbandonare “L’Aria che Tira” un programma che ha condotto per diversi anni con grande successo, ha suscitato curiosità su cosa avrebbe fatto successivamente. Myrta Merlino ha dichiarato di essere pronta per questo grande cambiamento e si è mostrata consapevole del fatto che il suo nuovo pubblico su “Pomeriggio5” sarà diverso da quello che ha abituato in passato. Con grande determinazione, ha dichiarato: “Riparto da me, da quella che sono, con le mie tante curiosità, con il mio essere forte e fragile, in grado di indignarmi e di commuovermi con lo spirito napoletano che mi ha forgiata.”.

Leggi anche: Tv sotto choc, è morto l’amato protagonista del programma: era giovanissimo

Leggi anche: “È morto annegato”: Gian Maria Sainato, terribile lutto per lui poco fa

Gli obbiettvi di Myrta

La giornalista campana ha espresso il desiderio di incontrare il pubblico, sia in studio che a casa, raccontando storie e realtà che ci circondano. Sarà una conduzione che non eviterà i temi spiacevoli e le questioni urticanti, affrontando anche le sfide e le problematiche del nostro paese. In particolare, Myrta Merlino ha annunciato che inizierà con due temi importanti: Caivano e Palermo, due realtà colpite da disastri che richiedono risposte politiche. Ma la sua attenzione non si ferma qui. Myrta Merlino si è detta interessata alla vita degli altri, sia quella popolare che quella patinata. Ha sottolineato l’importanza di comprendere la generazione che sta vivendo nella subcultura tecnologica e di dare voce ai giovani, cercando di capirne paure e aspirazioni. Come madre di ragazzi, Myrta Merlino porterà una sensibilità particolare nel trattare questi argomenti. La politica avrà comunque un ruolo nella sua conduzione, ma sarà una politica orientata a dare risposte alla realtà che ci circonda.

In conclusione, il passaggio di Myrta Merlino a “Pomeriggio5” rappresenta una svolta significativa nella sua carriera televisiva. La giornalista campana ha dimostrato di essere pronta ad affrontare nuove sfide e di voler mettere la sua esperienza e la sua autenticità al servizio del pubblico italiano.