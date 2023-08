“È morto annegato”: Gian Maria Sainato, terribile lutto per lui poco fa

Dramma per l’influencer Gian Maria Sainato. Questa mattina sulla spiaggia di Sapri è morto per annegamento il barbiere del posto: Andrea Sainato, suo padre. Gian Maria era diventato popolare dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi a maggio di quest’anno. (continua)

Chi è Gian Maria Sainato

Gian Maria Sainato è nato a Sapri (Salerno) il 17 gennaio del 1995. Dopo essersi diplomato si trasferisce a Milano dove inizia a lavorare come modello e grazie ad Instagram diventa famoso sui social, raggiungendo i 500mila follower. La sua notorietà è cresciuta dopo aver partecipato alla trasmissione Riccanza e dai vari interventi nei salotti televisivi di Pomeriggio 5, sotto la conduzione di Barbara D’Urso. Da maggio 2023, entra a far parte del cast de L’Isola dei Famosi. Oggi il noto influencer sta vivendo uno dei drammi peggiori della vita. (continua dopo la foto)

Terribile lutto per Gian Maria

Erano circa le 10 di questa mattina 29 agosto, quando Andrea Sainato di 59 anni, padre di Gian Maria, si è tuffato dalla spiaggia del lungomare nel tratto vicino al parco giochi. Il mare era molto agitato a causa delle condizioni meteo non favorevoli. Le cause dell’annegamento non sono chiare: forse a causa del moto ondoso, o forse l’uomo è stato colpito da un malore, fatto sta che Sainato è finito sott’acqua e non è più risalito. A dare l’allarme è stato un poliziotto fuori servizio che si trovava anche lui sulla spiaggia di Sapri. Immediatamente il poliziotto h a avvertito il personale del 118, ma per il padre di Gian Maria non c’era più niente da fare.