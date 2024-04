“Amici”, nuovo imprevisto durante la registrazione: cos’è successo

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 aprile 2024, è stata registrata la quarta puntata del Serale di Amici: la puntata andrà in onda sabato 13 aprile 2024 in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni, un nuovo imprevisto avrebbe costretto gli allievi ad interrompere una sfida con Maria De Filippi furiosa per l’accaduto. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

La presentazione della giuria

Come al solito, il Serale di Amici ha preso il via con la presentazione dei giudici: Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni, “i giudici sono entrati in studio cantando e ballando”. Malgioglio si sarebbe definito il giudice “dolce” . “Giuseppe è “la potenza” mentre Michele? Il giudice non sapeva che dire del collega. Michele si è auto definito ironicamente quello “triste””, si legge su Superguidatv. (Continua dopo le foto)

Che fine ha fatto Gaia e la bella notizia per Mida

Pare che la ballerina che sostituisce Gaia, vittima di un infortunio, non abbi ballato. “Maria non ha detto nulla se non che Gaia era infortunata. Sulle carte con le foto dei vari team c’è la foto della nuova ragazza con la scritta balla per Gaia”, si legge. Mida invece è venuto a sapere dal pubblico di aver vinto il disco di platino. “Quelli della produzione gli hanno detto che ancora non doveva saperlo, ma lui ha assicurato che gli era stato riferito dai suoi fan”. Durante la registrazione della puntata è successo un imprevisto.

