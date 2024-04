Andrea Giambruno, arriva la notizia inaspettata: cosa succede – Sono passati sei mesi da quando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono lasciati. Da allora i due sono stati avvisati qualche volta insieme: con buona probabilità la premier e il giornalista hanno cercato di trovare un punto di incontro per il bene della piccola Ginevra. Stando al settimanale «Chi» Giorgia Meloni e Giambruno hanno anche pranzato insieme a Pasqua. La leader di FdI avrebbe partecipato alle festività natalizie a Milano a casa degli ex suoceri, dormendo però in albergo. Al di là degli scatti che lo vedono con la premier, che testimonierebbero un’armonia ritrovata, è di queste ore una notizia riguardante il destino professionale di Giambruno. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Giorgia Meloni e Giambruno, lo scatto insieme fa ben sperare

Leggi anche: Giorgia Meloni, com’è il suo umore dopo la separazione da Giambruno

Andrea Giambruno, arriva la notizia inaspettata: cosa succede

Dopo i fuorionda di Striscia la notizia, Andrea Giambruno era stato costretto a lasciare la conduzione della trasmissione di Rete 4, Diario del giorno, e, per ora, non è atteso alcun nuovo programma. Al momento, stando ad alcuni rumor mancherebbero i presupposti per un suo ritorno in tv. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Giorgia Meloni, la foto al mare sommersa da critiche: c’è chi la difende

Leggi anche: Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono lasciati, interviene Luca Bizzarri

Andrea Giambruno, notizia inaspettata per lui

Nei mesi scorsi si era parlato di un ritorno in tv di Andrea Giambruno, che dopo lo scandalo Striscia la Notizia, ha dovuto lasciare la conduzione di “Diario del giorno” per passare nelle retrovie. Pur restando autore dell’approfondimento di Rete 4, la conduzione è passata a Giuseppe Brindisi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva successiva