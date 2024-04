Home | “L’Isola dei Famosi”, un ritiro e due concorrenti in isolamento per Covid

Inizia con il piede sbagliato la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“. Dopo il ritiro di Tonia Romano, nella puntata di ieri un’altra concorrente ha annunciato di voler abbandonare l’esperienza. Altri due concorrenti, invece, sono finiti in isolamento perchè risultati positivi al Covid-19. (Continua…)

“L’Isola dei Famosi”, il riassunto della puntata di ieri

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi”, reality show condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5. La puntata non è andata in onda in diretta, ma è stata registrata. È stata una puntata molto movimentata: una concorrente ha deciso di abbandonare il gioco, altri due invece sono finiti in isolamento perchè risultati positivi al Covid-19. Il nuovo leader è Edoardo Stoppa, mentre in nomination sono finiti Khady, Peppe, Samuel e Luce. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)