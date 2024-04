“L’Isola dei Famosi”, chi sarà il primo concorrente a lasciare il reality

Ieri sera, 11 aprile, è andata in onda una nuova puntata del reality show “L’Isola dei Famosi” e sono stati stati fatti i nomi dei quattro a rischio per la prossima eliminazione. I sondaggi sembrano parlare chiaro su chi verrà salvato dal pubblico e su chi invece dovrà dire addio all’isola.

I nominati della seconda puntata

Il secondo appuntamento con il reality show di Canale 5, L’Isola dei Famosi si è concluso ieri sera e le novità sono tante. La conduttrice Vladimir Luxuria ha svelato gli esiti del primo televoto riferendo i nomi dei due naufraghi meno votati: il modello Artur Dainese e l’attrice Luce Caponegro hanno dovuto sfidarsi con una prova di resistenza in apnea. Luce ha perso lo scontro ed è stata la prima a finire tra i nominati a rischio di eliminazione. Poi è stato il turno della votazione interna e i naufraghi sono stati chiamati ad esprimere la loro opinione e nominare uno tra di loro. (Continua a leggere dopo la foto…)

“L’Isola dei Famosi”: i sondaggi sul prossimo eliminato

Khady Gueye e Samuel Peron sono stati nominati dal gruppo dei naufraghi mentre il nome di Peppe Di Napoli è stato fatto dal nuovo leader Edoardo Stoppa. “La motivazione è semplice, quando un gruppo si è formato è normale scegliere una persona che non conosci e che non ne fa parte. Lo so che sembra una cosa cattiva, ma credo che sia normale. Loro li conosco e questi nuovi arrivati no, inoltre con loro mi sono subito trovato benissimo. – ha spiegato Edoardo Stoppa – Per questo ho scelto chi non fa parte del nostro gruppo. Tra queste persone ne ho scelta una ed è Peppe Di Napoli. Mi è molto simpatico, spero non me ne voglia. Ha due milioni di follower sui social, è un personaggio molto simpatico e sono sicuro che io così non gli creo danni. È molto amato e sono certo che ce la farà davvero. Ho dovuto fare questa scelta e ho pensato di fare meno danni possibili”. Ma chi tra i quattro nominati potrebbe avere la peggio nella prossima puntata? Ci vengono in aiuto i sondaggi.

