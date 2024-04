Lunedì 8 aprile è iniziata la nuova edizione de L’Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria al comando. Solo un paio di giorni dall’inizio che già sono nati i primi diverbi tra due concorrenti. Il reality, si sa, è sempre stato un gioco fatto di tensioni dove la fame gioca brutti scherzi, ma siamo già a questo punto? Due naufraghi dal carattere forte e insofferente, hanno scaldato gli animi fin dal loro sbarco, ma l’episodio più recente che li ha visti protagonisti li ha coinvolto entrambi, portando la situazione su nuovi livelli poiché il modello avrebbe fatto un taglio alla collega naufraga con un machete.

La rivalità tra Greta e Artur

I naufraghi Greta Zuccarello e Artur Dainese si sono scontrati a duello per diventare leader nella puntata esordio e, davanti a un parimerito, la palla è stata passata al gruppo dei naufraghi che ad alzata di mano hanno eletto la ballerina loro leader. Arrivata in spiaggia ha commentato: “Sono la prima leader de L’Isola dei Famosi, non me lo aspettavo ma lo speravo. Non voglio primeggiare su nessuno, voglio prendere solo il meglio dai miei compagni“, una vittoria condivisa con i tutti i naufraghi tranne che con Artur.

“Se la sente leader adesso e ok, ci sta. Mi ha tirato un paio di frecciatine ma vedremo solo vivendo se queste frecciatine non tornano da lei“, ha commentato lui. Nella giornata di ieri, un nuovo scontro li ha visti protagonisti. Greta e Artur proprio non si sopportano e l’astio tra i due taglia l’aria come un coltello, o meglio. come un machete. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)