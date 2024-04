Greta Rossetti rivela perché Perla ha vinto il “GF” e la spara grossa su Beatrice

Tornare alla vita reale dopo aver vissuto per mesi nella casa dei Grande Fratello, è stato traumatico per Greta Rossetti. Lo ha rivelato lei stessa in una recente intervista nella quale ha parlato di Perla, sua ex rivale in amore. Greta ha le idee chiare su di lei e sul perché abbia vinto il programma. Poi, l’ex gieffina ha anche spiegato il suo rapporto con Beatrice, che definisce una “seconda mamma”, anche se molti fan tutto questo legame madre-figlia proprio non l’hanno percepito. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, chi sarà il primo concorrente a lasciare il reality

Leggi anche: Andrea Giambruno, arriva la notizia inaspettata: cosa succede

Greta ha trovato l’amore al “Grande Fratello”

Greta Rossetti è entrata al Grande Fratello come fidanzata di Mirko. Lei stessa però lo ha lasciato, dopo aver notato il suo avvicinamento con Perla Vatiero. Così, una volta nel programma, Greta ha iniziato a vivere un nuovo capitolo della sua vita. Proprio al Grande Fratello, ha conosciuto il suo attuale fidanzato: Sergio D’Ottavi. “Ci stiamo conoscendo e ci stiamo vivendo tanto. Da quando siamo usciti non ci siamo mai separati. Mi piace il modo in cui mi protegge, in cui si prende cura di me, in cui mi mette al primo posto. Mi è successo poche volte nella vita. Lui è un uomo con la U maiuscola”, ha spiegato la ragazza a Superguidatv. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Barbara D’Urso, dramma post incidente

Leggi anche: Paola Gassman, le parole choc del marito dopo la sua morte

Perché Perla Vatiero ha vinto il “Grande Fratello” secondo Greta

Perla e Greta inizialmente stavano lontane una dall’altra nella casa. Poi, superato il discorso Mirko, si sono avvicinate e sono diventate amiche. Greta è convinta che Perla meritasse la vittoria. “Il pubblico è rimasto colpito dalla sua forza. Perla si è messa in discussione tante volte. Anche lei veniva da una situazione non facile ed è stata una grande donna”, ha ammesso. Perla in effetti ha guardato oltre ciò che era successo a Temptation Island e “ha avuto una grande maturità nel confrontarsi con me”, le parole di Greta. Era stata proprio Beatrice a convincere Perla a dare a Greta una chance. “Guarda che non è male questa ragazza, dalle una possibilità. Lei sta parlando bene di te, mettiti anche nei suoi panni“, aveva detto Beatrice a Perla. Beatrice si è avvicinata a Greta sin da subito, ma le cose non sono andate esattamente come sperava.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva