Francesco Totti e Ilary Blasi presto torneranno in tribunale per la causa di divorzio. In questa occasione saranno ascoltati anche i testimoni. Nelle ultime ore il settimanale “Gente” ha svelato una possibile svolta nel divorzio. (Continua…)

Leggi anche: Ilary Blasi finisce nei guai: Cristiano Iovino confessa tutto

Leggi anche: Ilary Blasi, svelato il nome del nipotino appena nato: in pochi se lo aspettavano

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono fidanzati nei primi anni duemila, mentre il 19 giugno 2005 sono convolati a nozze. Il matrimonio fu trasmesso in diretta su Sky e i proventi furono devoluti in beneficenza. La coppia ha avuto tre splendidi figli: Cristian, nato nel 2005, Chanel, nata nel 2007, e Isabel, nata nel 2016. La loro storia d’amore è durata circa vent’anni, ma ad un certo punto hanno deciso di separarsi. Adesso Totti e Ilary sono in causa per il divorzio e presto potrebbe arrivare una vera e propria svolta. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)