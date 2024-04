Elisabetta Canalis sta affrontando un momento di dolore e di sconcerto dopo aver scoperto della morte di una persona a lei cara e con il quale ha lavorato in passato. La showgirl ha voluto condividere sui social un messaggio per ricordare l’affetto e il rispetto verso l’uomo che ha fatto la storia della moda.

Elisabetta Canalis affranta dal lutto di Roberto Cavalli

Roberto Cavalli è scomparso ieri 12 aprile all’età di 83 anni. Il noto stilista fiorentino è morto a causa di una malattia che lo attanagliava da tempo. Tantissimi i messaggi di cordoglio delle istituzioni toscane e fiorentine e del mondo della moda, anche molte celebrità internazionali hanno voluto ricordare l’uomo dietro il talento.

Tra i saluti più commossi c’è stato quello di Afef Jnifen, che ha sfilato per Roberto Cavalli per diverse stagioni. La modella italiana ha postato una serie di scatti che ritraggono lei e lo stilista in vari momenti delle loro rispettive carriere, dalle passerelle ai red carpet. Il tutto corredato dalla scritta: “Solo tristezza per la tua scomparsa“. Anche Elisabetta Canalis che in passato ha lavorato con lo stilista, ha voluto rendergli omaggio con una tenera dedica sul proprio profilo Instagram e il suo post ha collezionato migliaia di like e commenti in pochissimo tempo. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)