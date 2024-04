Morto Roberto Cavalli, le cause della morte dello stilista

Se n’è andato ieri, all’età di 83 anni, Roberto Cavalli, noto stilista fiorentino. Lascia una famiglia numerosa, con sei figli. Il più piccolo, Giorgio, di poco più di un anno, porta il nome del padre dello stilista. Una notizia, quella della sua scomparsa, che sconvolge il mondo della moda. Anche se nel 2015 Cavalli aveva ceduto l’azienda.

Morto Roberto Cavalli, le cause della morte

Nella sua adorata città, Firenze, è morto ieri il grande stilista Roberto Cavalli. Aveva 83 anni e gli ultimi li aveva trascorsi entrando e uscendo dagli ospedali a causa di una malattia. Muove i primi passi nella moda negli anni Settanta quando brevettò un procedimento di stampa su pelle e comincia a creare patchwork di materiali e colori dalla sua straordinaria creatività, rimane ancora oggi un icona di stile.

Era un anticonformista, un designer che ha saputo rendere il Made in Italy unico osando abbinamenti e accostamenti molto innovativi per l’epoca. Utilizzando il denim in modo davvero originale e inventando le stampe animalier. Oltre alle sue collezioni culto aveva creato anche il marchio RC Menswear e la linea Just Cavalli, lanciata nel 1998: un must per i giovani appassionati di fashion. Nel 1970 presenta a Parigi la sua prima collezione col proprio nome. Le sue collezioni sfilano a Palazzo Pitti, a Milano. Accanto allo stilista, nelle ultime ore, come negli ultimi 15 anni, c’è stata la sua compagna Sandra. (continua dopo la foto)

Il nome nel mondo

Nato il 15 novembre 1940, Roberto Cavalli è sempre rimasto legatissimo a Firenze, città in cui si era trasferito dalla provincia con la madre, ancora piccolo e sconvolto dalla perdita del padre, che fu sequestrato e fucilato il 4 luglio 1944 dai tedeschi in ritirata. Cavalli è stato tra i protagonisti della moda degli ultimi 50 anni, contribuendo a portare la bandiera del made in Italy nel mondo. “Non chiamatemi stilista – scriveva nella sua autobiografia ‘Just Me‘ (Mondadori) – Il mio talento, piuttosto, è trovare ciò che rende speciale un tessuto, un abito, una donna, pensando sempre alla moda come fosse un sogno pret-à-portèr, pronto per essere indossato.” Nel 2002 inaugura la prima boutique-café a Firenze. A Milano apre poi il Just Cavalli Café di Torre Branca, e una boutique di via della Spiga Cavalli era malato da tempo, ma le quale fosse questo male, non è dato sapere. Jennifer Lopez, Sharon Stone, Kate Moss solo alcuni dei nomi delle dive che hanno indossato i suoi capi.