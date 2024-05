Kate Middleton, la pessima notizia

Kate Middleton, classe 1982, è una principessa della famiglia reale britannica, moglie dell’erede al trono William, principe del Galles. La principessa è nata a Reading e cresciuta a Bucklebury, un villaggio presso Newbury, nel Berkshire, in Inghilterra. Ha studiato storia dell’arte in Scozia all’Università di St Andrews, dove ha incontrato il principe William nel 2001, durante una sfilata di moda. Il fidanzamento ufficiale con William è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell’abbazia di Westminster. I loro figli, George, Charlotte e Louis, sono rispettivamente secondo, terza e quarto in linea di successione al trono britannico, dopo il padre. In questi mesi Kate sta lottando contro un tumore e per lei non sembrano essere buone notizie, almeno per il momento. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Kate Middleton, la triste indiscrezione sulla malattia: “Irriconoscibile”

Leggi anche: “Sta peggio di quello che si dice”: Kate Middleton, l’indiscrezione sulla sua salute

Leggi anche: Kate Middleton, purtroppo non ci sono buone notizie: cosa è emerso

Leggi anche: Kate Middleton, la notizia nel giorno del compleanno del figlio allarma i sudditi: cosa succede

Kate Middleton, non potrà apparire in pubblico: le news

Stando a quanto riportato dai diversi rumors sfuggiti da Palazzo, le condizioni di salute di Kate Middleton sembrano essere peggiorare e le indiscrezioni parlano chiaro: “Non apparirà in pubblico per il resto dell’anno”. Fonti vicine alla famiglia reale e al principe William hanno rivelato al Daily Beast che la situazione è più seria del previsto. Solo pochi giorni fa, Kensington Palace aveva comunicato che, senza il via libera dei medici, Kate avrebbe continuato a concentrarsi sulle cure preventive per combattere il tumore, senza impegni pubblici. Ora, sembra che questa pausa potrebbe estendersi per tutto il 2024.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”