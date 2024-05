Kate Middleton, ultime notizie sulla sua salute. Come sta davvero la principessa? Se dai canali ufficiali arrivano notizie più o meno confortanti, ci sono esperti di gossip che continuano a mettere insieme varie voci e indiscrezioni che comporrebbero un quadro un po’ diverso. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore. (Continua a leggere dopo la foto…)

Kate Middleton: come sta la principessa

Kate Middleton si sta sottoponendo a trattamenti di cura per il cancro dopo aver ricevuto la diagnosi a inizio anno. La sua mancanza dalle scene, a parte due sporadiche (e anomale) apparizioni in foto, continua a preoccupare i sudditi che aspettando impazientemente un segnale positivo dai canali ufficiali della Royal Family. Per venire incontro a queste comprensibili preoccupazioni, i portavoce della Corona Inglese hanno dato, seppur con il contagocce, alcuni aggiornamenti. (Continua a leggere dopo la foto…)

Cosa dicono le fonti non ufficiali

Stando alle fonti diffuse nelle ultime settimane, la principessa Kate Middleton starebbe rispondendo bene alle cure. Per chi conosce bene le dinamiche della Royal Family c’è stato anche un altro segnale positivo: il marito William ha infatti lentamente ripreso le sue attività pubbliche e questo fa pensare ad un miglioramento delle condizioni di Kate, la quale però è ancora ritirata a vita privata. Ma gli esperti di gossip sembrano poco propensi ad accontentarsi di questi flebili segnali e stanno collegando varie informazioni da fonti meno ufficiali per riuscire a capirne qualcosa di più. E ciò che hanno scoperto non sarebbe un’ipotesi così confortante.

