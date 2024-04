Kate è la moglie dell’erede al trono William, principe del Galles. Ha studiato storia dell’arte in Scozia all’Università di St Andrews, dove ha incontrato il principe William nel 2001, durante una sfilata di moda. Il fidanzamento ufficiale con William è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell’abbazia di Westminster. I loro figli, George, Charlotte e Louis, sono rispettivamente secondo, terza e quarto in linea di successione al trono britannico, dopo il padre. Il principe Louis compie 6 anni e un dettaglio preoccupante non è sfuggito ai sudditi. (Continua a leggere dopo le foto)

Kate Middleton, Louis compie sei anni: nessun festeggiamento sui social

La tradizione della Royal Family prevede che a ogni compleanno dei piccoli principi venga diffuso uno scatto amatoriale della mamma. Questa volta, però, non è stata pubblicata ancora nessuna foto da parte di Kate. Sudditi e fan mondiali della famiglia reale britannica stanno esprimendo la loro delusione, in queste ore, per l’assenza sui social e sui media di una nuova foto del Principe Louis nel giorno del suo sesto compleanno. Un fatto che fa temere anche il peggio per quanto riguarda la salute della Principessa, la quale sarebbe impegnata con la chemioterapia per cercare di sconfiggere il tumore.

