Home | Kate Middleton, come sta: William lancia messaggi segreti sulle sue condizioni

Come sta Kate Middleton? Le condizioni di salute sulla futura regina d’Inghilterra preoccupano non solo i sudditi, ma anche moltissime persone di tutto il mondo. Da palazzo riserbo totale, se non che la principessa sta affrontando le cure dopo la scoperta di un tumore. Nonostante il silenzio a corte, pare che qualcosa traspare dal marito William che durante la sua ultima apparizione abbia lanciato messaggi segreti sulle reali condizioni della moglie.

Leggi anche: Kate e William, cosa faranno con i figli Charlotte e Louise

Leggi anche: Ambra Angiolini, spuntano problemi di salute: è costretta a fermarsi

William lancia messaggi segreti sulle condizioni di Kate

Qualche giorno fa, il principe William ha partecipato al suo primo evento pubblico dopo l’annuncio del tumore di Kate e dopo il periodo di riposo trascorso insieme a lei e ai bambini nel Norfolk. Il futuro re d’Inghilterra è stato ospite dell’organizzazione benefica Surplus to Supper nel Surrey che si occupa di distribuire cibo ai meno abbienti. Durante la sua visita, William ha incontrato anche diversi sudditi e tutti si sarebbero sincerati delle condizioni di salute di Kate Middleton. Qualcuno gli avrebbe anche consegnato dei bigliettini per augurare una pronta guarigione alla principessa del Galles.

Per gli esperti di Royal Family però, William avrebbe lanciato un messaggio nascosto sulla moglie. Quale sarà questo messaggio segreto? (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)