Il mondo intero è in apprensione da quando Kate Middleton ha rivelato di essere in cura per un cancro. La diagnosi è seguita a un intervento chirurgico all’addome avvenuto a gennaio. La duchessa però, ha voluto aspettare tanto prima di parlare a tutti della malattia per proteggere i figli. Più o meno nella stessa situazione anche Re Carlo III alle prese con una terapia per la cura del tumore alla prostata. Cosa sta accadendo alla monarchia inglese e cosa ci riserva il futuro? Occhi puntati sul principino George e sui fratelli Charolotte e Louis.

Kate e William, cos’hanno scoperto sui figli

Da quando la regina Elisabetta è morta e il figlio Carlo ha preso il suo posto, i riflettori sono puntati anche sul futuro: i figli di Kate Middelton e William, in particolare su George, 11 anni. Secondo l’esperta reale, Jennie Bond, il principe e la principessa del Galles stanno cercando di lavorare al meglio sull’educazione dei figli Louis, 5 anni e Charlotte,8 anni, costretti a vivere la loro vita “all’ombra del principe George” Per questo motivo, Kate e il principe William si sono posti l’obiettivo di garantire loro un’infanzia regolare, senza troppe stranezze o cattive abitudini. (continua dopo la foto)

Kate e William, ecco cosa faranno con i figli Charlotte e Louis: parla Jennie Bond

William e Kate lo sanno e sono consapevoli delle questioni reali – ha spiegato l’esperta reale Jennie Bond a The Mirror- infatti hanno già dimostrato di avere un atteggiamento diverso nell’educazione figli. Sono sicura che faranno di tutto per far sentire Charlotte e Louis speciali, amati e apprezzati come George. Suppondo che incoraggeranno Louis a esplorare la vita al di fuori della famiglia reale, come per esempio l’esercito oppure il mondo della beneficenza o qualsiasi cosa lui possa trovare attraente una volta terminati gli studi. Faranno il possibile per motivare Louis ad andare all’università. Kate e William cercheranno di dare valore alla vita di Louis al di là della sua posizione reale in linea di successione“.

Jennie ha poi concluso: “Il principe William e la principessa educheranno i loro figli affinché capiscano che avere empatia con gli altri non è solo una questione legata alla gentilezza ma è anche gratificante”