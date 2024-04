Meghan Markle, duchessa di Sussex, è un’attrice statunitense, moglie, dal 19 Maggio 2018, del Principe Herry, duca di Sussex, e madre di Archie Harrison e Lilibet Diana. I due hanno scelto di allontanarsi dalla Famiglia Reale e di stabilirsi definitivamente in America, dove conducono la loro nuova vita insieme ai figli. Dopo settimane di assenza dalla scena pubblica, Harry e Meghan si sono mostrati di nuovo insieme: ecco che cos’è successo durante il noto evento pubblico a cui hanno preso parte. (Continua a leggere dopo le foto)

Harry e Meghan, imbarazzo sul palco: cos’è successo

Harry e Meghan Markle sono tornati a farsi vedere in pubblico per la prima volta dopo settimane. La coppia sembra essere più affiatata che mai, in occasione del torneo di polo organizzato dalla fondazione di Harry i due si sono scambiati baci ed effusioni in pubblico. Durante l’evento, il Royal Salute Polo Challenge, come riportato da The social post, Meghan si è resa anche protagonista di una scena imbarazzante ma che dimostra chiaramente quanto sia poco disposta a dividere il marito con un’altra.

