William e Harry, finisce male dopo la notizia sul cancro di Kate: cosa si sono detti

Tutto il mondo ha scoperto che Kate Middleton ha un tumore lo scorso venerdì quando la principessa ha condiviso un video nel quale ha spiegato le sue condizioni di salute. Anche Harry e Meghan sono venuti a sapere in questo modo della malattia della cognata. Sembra che in seguito alla diffusione della notizia, i due fratelli si siano sentiti in privato. Cosa si sarebbero detti? (Continua dopo le foto)

Harry ha contattato William dopo il video di Kate

Venerdì sera, dopo aver appreso la notizia del tumore di Kate dalla tv, Harry e Meghan hanno contattato William. “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo in privato e in pace”, hanno dichiarato per poi contattare direttamente William e Kate. Sono stati proprio il Duca e la Duchessa di Sussex ad informare tramite una dichiarazione ufficiale, che hanno “contattato privatamente” William e Kate. Non si sa se si trattasse di una telefonata o di una videochiamata. A rivelare cosa si sono detti i due principi ci ha pensato l’esperto reale Tom Quinn. (Continua dopo le foto)

Kate Middleton, la risposta di William agli auguri di pronta guarigione di Harry

Secondo quanto rivelato da Tom Quinn al Mirror, Harry avrebbe mandato un messaggio con gli auguri di pronta guarigione a Kate e William si sarebbe limitano a dare al fratello una risposta formale. “Harry e Meghan sono stati in contatto con William, ma il loro messaggio privato era semplicemente di simpatia, i due fratelli al momento non hanno alcuna intenzione di fare pace o di lasciarsi il passato alle spalle, né di vedersi a maggio quando è previsto che Harry torni nel Regno Unito”, ha fatto sapere l’esperto. Perché tra i due c’è tanta freddezza anche in un momento così complicato?

