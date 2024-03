Mondo dello spettacolo in lutto, addio all’amatissimo attore

Varie. Mondo dello spettacolo in lutto. Nella giornata di oggi, lunedì 25 marzo 2024, un noto attore di una celebre serie televisiva molto amata dal pubblico, è morto. Il famoso attore è deceduto all’età di ottantadue anni. Scopriamo insieme chi era e maggiori dettagli sulla sua vita e la sua carriera. (Continua a leggere dopo la foto)

Mondo dello spettacolo in lutto, è morto il famosissimo attore

Il mondo dello spettacolo è stato colpito dalla perdita di Fritz Wepper, famoso per il suo personaggio, Harry Klein, il memorabile assistente dell'ispettore Stephan Derrick nella celebre serie televisiva "L'ispettore Derrick". L'attore tedesco è venuto a mancare nella giornata di oggi, lunedì 25 marzo 2024, all'età di 82 anni presso una struttura di assistenza nella regione della Baviera, dopo aver lottato contro un tumore. La sua carriera non si è limitata al piccolo schermo. Nel 1972, ha recitato al fianco di Liza Minnelli in "Cabaret", film che ha vinto otto premi Oscar, diretto da Bob Fosse. Ha inoltre lavorato in "Un ciclone in convento", un telefilm molto popolare in Italia, e in "Omicidi nell'alta società", insieme alla figlia Sophie Wepper.

La carriera dell’assistente de “L’ispettore Derrick“

Mondo dello spettacolo in lutto. La perdita di Fritz Wepper ha lasciato un enorme vuoto nel panorama televisivo e artistico. Nato a Monaco di Baviera il 17 agosto 1941, Wepper ha cominciato la sua carriera nel mondo dell'arte fin da giovane, esordendo sul palcoscenico teatrale nel 1952 con "Peter Pan" e debuttando nel cinema nel 1959 con "Il ponte" di Bernhard Wicki. Tuttavia, è stato il ruolo di Harry Klein a renderlo famoso al pubblico internazionale, grazie alla popolarità della serie "L'ispettore Derrick". Prima di assumere il ruolo di assistente, Wepper aveva già interpretato il personaggio di Klein nella serie "Der Kommissar".

