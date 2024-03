Terremoto nella notte in Italia, la zona colpita

Una scossa di terremoto ha svegliato gli italiani nella notte di oggi, martedì 26 marzo 2024. L’evento sismico è stato rilevato dall’Istituto di Geologia e Vulcanologia (INGV). Anche sui social, tantissimi utenti hanno testimoniato di aver avvertito la scossa questa notte. (Continua dopo le foto)

Terremoto a Firenze oggi 26 marzo 2024 di magnitudo 3

La scossa di terremoto è stata avvertita nella provincia di Firenze. Secondo quanto riporta l’INGV, che ha rilevato l’evento sismico alle 4:23 di oggi, la scossa ha avuto epicentro a Certaldo in Valdelsa, in provincia di Firenze, e una profondità di 9.7 km. Hanno sentito la terra tremare gli abitanti di Empoli, Siena e Prato e dei comuni fiorentini di Montespertoli, Castelfiorentino, Poggibonsi, San Casciano, Barberino Tavarnelle. Tantissimi i commenti sui social di chi afferma di aver sentito “un bel botto”. (Continua dopo le foto)

Le testimonianze degli utenti sui social

Il sisma che si è verificato nella notte a Firenze e provincia è stato avvertito distintamente dalla popolazione. “Un colpo secco al primo piano a Castelfiorentino”, ha scritto qualcuno. ” Allora non era una mia impressione. E siamo a 2 in pochi giorni. Empoli”, dice qualcun altro riferendosi alla scossa di magnitudo 3.1 che si è verificata lo scorso 23 marzo. “Che botto mamma mia”, il commento di un utente. Il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, ha rassicurato i suoi concittadini con un post sui social. “È stata avvertita alcuni minuti fa una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro nel nostro comune che è stata sentita anche in diversi comuni vicini. Non ci risultano segnalazioni di criticità”, riporta Firenze Today.