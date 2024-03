È morto Marco: addio alla star dei social

Il mondo dei social ha dato la possibilità a moltissime persone di farsi conoscere e amare da un vasto numero di persone, i cosiddetti followers. Su Instagram, TikTok, Facebook o X troviamo moltissimi video di esperti che metteno a disposizione le loro conoscenze nei vari ambiti e Marco Petrini era uno di loro. La notizia della morte del veterinaio dei social ha lasciato tutti quanti senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

È morto Marco Petrini, addio al veterinario star dei social

Con il suo amore per gli animali e i suoi modi gentili aveva conquistato il popolo del mondo dei social. La città di Tivoli piange il dottor Marco Petrini, il giovane veterinario conosciuto anche come “Dottorpet”. dal nome della sua seguitissima pagina su Instagram. Il dottore è scomparso all’età di 37 anni per una malattia incurabile. Come riportato da Leggo, Petrini si è spento il 23 Marzo 2024 presso il policlinico Umberto I di Roma. I funerali si terranno oggi, 25 Marzo 2024, alle 15.30 presso la chiesa di San Francesco a piazza Trento, a Tivoli.

