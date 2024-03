Joe Barone è morto. Il Direttore Generale della Fiorentina, ricoverato da domenica in rianimazione all’ospedale “San Raffaele” di Milano in seguito ad un attacco cardiaco poco prima della partita Atalanta-Fiorentina, è morto oggi all’età di 57 anni. Profondo cordoglio alla notizia, diffusa poco fa, in tutto il mondo del calcio e in particolare a Firenze, dove Barone era amato e stimato.

Dopo due giorni in terapia intensiva, il direttore generale della Fiorentina è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 19 marzo, presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Barone era stato ricoverato in condizioni critiche a seguito di un infarto subito poco prima della partita di domenica tra Atalanta e Fiorentina, la quale è stata rinviata a una data da definirsi. (in aggiornamento)