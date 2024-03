Malore per Joe Barone, paura in casa Fiorentina per quanto accaduto oggi domenica 17 marzo 2024 al direttore generale della squadra. Il dirigente dei Viola, a meno di due ore dall’inizio della partita con l’Atalanta al “Gewiss” di Bergamo, si è sentito male quando era già al seguito della squadra nella città lombarda. Barone ha improvvisamente accusato un malore di cui al momento non si hanno dettagli. In seguito a questo evento, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Raffaele di Milano.

A causa di questa emergenza, la partita prevista contro i Nerazzurri è stata rinviata. La Lega Serie A ha ufficialmente comunicato: “La partita ATALANTA-FIORENTINA, originariamente programmata per oggi, 17 marzo 2024 alle ore 18:00 e valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM, è stata rinviata a data da destinarsi”.