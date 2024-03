“Grande Fratello”, confronto finale tra Sergio e Greta: lei rivela le proprie insicurezze

“Grande Fratello”, confronto finale per i concorrenti Sergio e Greta tra i quali nelle ultime settimane è emerso un forte sentimento reciproco. La gieffina riflette sul futuro della loro relazione una volta concluso il reality e mette a nudo tutte le proprie insicurezze.

“Grande Fratello” sta per concludersi: cosa succederà ora

Il reality show “Grande Fratello” sta per concludersi e presto i gieffini dovranno uscire dalla casa e tornare alle loro vite. Vite che nel frattempo sono per forza di cose cambiate. L’esperimento di abbandonare tutto per mettersi in gioco e convivere per 6 lunghi mesi a stretto contatto con un gruppo eterogeneo di persone porta sempre a inevitabili cambiamenti. Ci sono relazioni che si perdono, alcune che sopravvivono alla distanza e altre che si creano all’interno della casa e che quindi non sono mai state messe alla prova nel “mondo reale”. E’ il caso dei gieffini Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti che, dopo settimane di flirt e punzecchiamenti, si sono finalmente lasciati andare costruendo una storia d’amore all’interno della casa. Ma dopo la finale di stasera che ne sarà del loro amore? Ieri sera il surfista e la modella sono tornati a confrontarsi.

Sergio e Greta discutono del futuro della propria storia

Ieri sera Sergio e Greta erano in giardino a parlare del futuro delle loro vite e della loro storia. Entrambi sono confusi e cercano conferme nell’altro seppure tra i due Sergio è quello che si dimostra più sicuro della relazione. Complice anche la pressione delle ore prima della finale, i due concorrenti si sono confrontati a lungo. Greta è apparsa incerta mentre confidava a Sergio le proprie insicurezze,

“Io ho paura – ha asserito la ex-tentatrice a Sergio – Bho, è come quando ti fai prendere dalle cose, dal mondo”. Sergio non è sembrato del tutto disponibile e comprensivo. “Sempre le stesse cose”, ha risposto il gieffino. Greta ha quindi voluto spiegare meglio cosa le sta passando per la testa scavando a fondo nelle ragioni dietro alla sua insicurezza