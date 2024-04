Harry e Meghan hanno litigato: cosa succede tra loro due

Sembra che il principe Harry e sua moglie Meghan Markle abbiano litigato, aggiungendo così un altro screzio alla Royal Family. I duchi del Sussex, che da tempo hanno deciso di proseguire la loro vita oltre oceano, pare stiano vivendo una crisi dopo aver ricevuto l’invito di fare visita a Londra in occasione del decimo anniversario degli Invictus Game.

Harry e Meghan hanno litigato

Harry e Meghan hanno deciso di allontanarsi da Buckingham Palace a causa di alcuni situazioni scomode avvenute in passato. Da anni la coppia vive in California lontano dal resto della famiglia, creando scandalo alla famiglia reale. Harry, però, comincia a sentire la lontananza da casa: soprattutto dopo gli ultimi sviluppi, il tumore che ha colpito il padre Carlo e la cognata Kate Middleton. L’8 maggio a Londra dovrebbe avvenire il 10° anniversario degli Invictus Games. William e Kate hanno chiesto a Harry e Meghan di tornare a palazzo insieme ai bambini per un incontro familiare. Tuttavia, pare che Meghan non abbia accettato l’invito. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)