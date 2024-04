Kate Middleton, la triste notizia sui genitori: altra batosta per la principessa

È un periodo molto delicato per Kate Middleton. La principessa di Galles ha annunciato di essere malata. Come se non bastasse, adesso arriva anche un’altra batosta per la moglie di William. I suoi genitori sarebbero finiti anche loro nei guai. (Continua…)

Come sta Kate Middleton

Dopo circa un mese dall’operazione, Kate Middleton ha deciso di uscire allo scoperto ed ha annunciato a tutto il mondo di essere malata. Alla principessa di Galles è stata diagnosticata una grave malattia. La moglie di William, però, ha già avviato il ciclo di cure e si augura di tornare il più presto in forma. Nel frattempo, però, sta attraversando un periodo sicuramente molto delicato. A ciò si aggiunge che nelle ultime ore ha subito un’altra batosta: stavolta, però, a finire nei guai sarebbero stati i genitori. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)