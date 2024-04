Ambra Angiolini, spuntano problemi di salute: è costretta a fermarsi

Ambra Angiolini ha pubblicato un video sui social nel quale parla ai suoi fan di un problema di salute. L’attrice al momento deve pensare alla sua salute e per questo ha dovuto annullare alcune date del suo spettacolo teatrale “Olivia Denaro”. Come sta Ambra Angiolini? Cosa succede a chi ha i biglietti dello spettacolo nelle tappe annullate? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, le accuse di Pietro a Vladimir Luxuria e alla produzione

Leggi anche: Amadeus e l’addio alla Rai, Palazzo Chigi chiama Fiorello: il motivo

Ambra Angiolini, come sta? Il video di scuse per gli spettacoli annullati

In un video pubblicato su Instagram, Ambra si è scusata con il pubblico e ha spiegato che sta affrontando dei problemi di salute. “Vi assicuro che tutte le date annullate verranno recuperate al più presto, per quei teatri che non ci hanno dato disponibilità quest’anno sicuramente l’anno prossimo. Non è proprio mia abitudine non recuperare quello che perdo. Detto questo, certe volte il corpo ti dice di rallentare e me lo sta dicendo tanto in questo periodo, però Oliva Denaro non molla”, le parole dell’attrice, che ha ringraziato tutti i fan che la sostengono sempre. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Amici”, altra batosta per Gaia dopo l’infortunio: in lacrime per Mida

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, scoppia la lite tra i naufraghi: cos’è successo

Ambra Angiolini, salta il tour per problemi di salute

Nel video sui social, l’attrice ha voluto scusarsi con gli spettatori di Argenta, perché lo spettacolo, previsto per lo scorso martedì 9 aprile, è stato annullato. “Lo spettacolo verrà recuperato il 24 aprile. Purtroppo è un periodo strano per la mia salute, non mi è mai successo in tanti anni di tournée, ma sto avendo un po’ di problemi e li sto risolvendo”, le scuse di Ambra Angiolini. Cosa deve fare chi aveva i biglietti per le date in cui lo spettacolo è stato annullato?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva