Durante la puntata di ieri, lunedì 15 aprile 2024, de L’Isola dei Famosi, c’è stato uno scontro in diretta tra Pietro e Vladimir Luxuria. In particolare, il concorrente, dopo quanto successo in puntata, se l’è presa con la conduttrice e con la produzione del reality. Lo scontro è stato epico e la maggior parte dei telespettatori ha fatto il tifo per il naufrago. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

L’incidente di Marina Suma

Durante la puntata di ieri de L’Isola dei Famosi, un nuovo infortunio ha segnato il percorso di uno dei naufraghi. È capitato a Marina Suma. La donna giocava in coppia con Pietro durante la prova immunità quando ha subito una sorta di colpo della strega. L’incidente è avvenuto quando i due concorrenti si sono trovati a dover ripetere la prova una seconda volta. Durante le nomination poi, Pietro si è sfogato con la conduttrice lanciando pesanti accuse. (Continua dopo le foto)

Pietro spiega come sono andate le cose

Al momento delle nomination, Pietro è tornato a parlare dell’incidente di Marina Suma, sua compagna di gioco. “Io ho fatto un gesto di galanteria verso una donna, anzi di umanità, come giusto che sia. Mi è stato fatto rifare. Quindi volevo dire che non siamo carne da macello. L’ho voluta aiutare perché sapevo di poterle fare male. Io non volevo farle male”, le parole del naufrago. I due avevano ripetuto la prova perché sembrava che Pietro non avesse capito il meccanismo della sfida. Lui però ha spiegato che non aveva seguito le regole per non fare male alla compagna. Poi il naufrago ha lanciato delle pesanti accuse.

