La fine della storia d’amore tra Fedez, nome d’arte del rapper Federico Lucia, e Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice digitale, ha lasciato i loro fan senza parole. Nonostante i due non sembrano aver voglia, almeno per il momento, di riprovarci, i loro seguaci continuano a sperare in un ritorno dei The Ferragnez. Mentre la Ferragni è letteralmente sparita di nuovo dai social, Fedez è volato in America per prendere parte al Coachella e alcune foto hanno scatenato un nuovo gossip. Il rapper sta con una famosa influencer? Ecco tutti gli indizi raccolti sui social. (Continua a leggere dopo le foto)

Fedez con Giulia Ottorini al Coachella: il gossip impazza

Tra Chiara Ferragni e Fedez è finita e il loro matrimonio è giunto al capolinea. Mentre i due cercano di capire come muoversi per nuocere il meno possibile ai loro figli, Leone e Vittoria, il gossip impazza e in molti sono convinti che Fedez abbia un flirt nascosto con un’influencer, ex a sua volta di un famosissimo. Fedez si trova al Coachella insieme ad alcuni amici e amiche, tra cui anche Giulia Ottorini, la 21enne ex del rapper Mambolosco. Il gossip su una possibile frequentazione tra il rapper e la tiktoker è iniziato già da alcuni giorni, dopo gli indizi sulle loro storie: stessi posti, stessi tempi, ma ad alimentare ancora di più ci pensano alcune foto scattate da paparazzi che li hanno beccati insieme mentre uscivano da un centro commerciale con altri amici e sorridevano e ridevano tra loro, complici.

