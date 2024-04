Fedez a “Belve”, la reazione al veleno di Selvaggia Lucarelli

Ieri, martedì 9 aprile è andata in onda la seconda puntata di Belve, talk show condotto da Francesca Fagnani che ogni settimana ospita personaggi della tv e della politica, punzecchiandoli con domande pungenti e private. A sedersi sullo scomodo sgabello davanti alla padrona di casa, Fedez, Alessandro Borgi e Francesca Cipriani. Ovviamente la più attesa tra le interviste era quella del rapper milanese, per via della crisi matrimoniale con Chiara Ferragni. Oltre ad essere curiosi sulle novità e scoop della coppia, in tanti si aspettavano che venisse fuori il nome di Selvaggia Lucarelli, la prima a parlare di incongruenze nella beneficenza di Chiara. Invece..

Le confessioni di Fedez

Francesca Fagnani apre la puntata con la prima intervista a Fedez, “Hanno cercato di dividerci come in Dirty Dancing“, ha detto mentre presentava l’ospite nel suo studio, facendo riferimento a quando i vertici alti della rete ostacolarono l’intervista a Fedez, programmata per la scorsa edizione “ma nessuno può mettere Baby in un angolo“. La chiaccherata tra loro è molto trasparente, rivelando luci e ombre della vita di uno dei personaggi più discussi di questo periodo. Fedez parla poi della pressione mediatica che lo circonda, specialmente in riferimento alla sua relazione con Chiara Ferragni, sottolineando come questa attenzione costante abbia influenzato la sua ricerca di un equilibrio personale. Descrive una fase di vita “zen altalenante”, in cui ha imparato a mantenere la calma nonostante le tempeste esterne.

Il rapper racconta della sua infanzia, l’uso di droghe e del tentato suicidio quando aveva 18 anni, le famose carte dei tarocchi della nonna (che forse avevano anticipato l’epilogo dei Ferragnez) e la fine dell’amicizia con Luis Sal. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)