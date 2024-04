Home | “Isola dei famosi”, paura per la concorrente che si fa male: intervengono i medici

Gossip. “Isola dei famosi”, paura per una naufraga del reality show di Canale Cinque. Durante una prova immunità, una concorrente si è fatta male ed è stato necessario richiedere l’intervento dei medici. Scopriamo insieme cosa è successo e di chi si tratta. (Continua a leggere dopo la foto)

“Isola dei famosi”, paura durante la prova immunità

Un momento di paura ha scosso l’ “Isola dei famosi” durante una prova per l’ immunità. Legati insieme da una corda, Pietro Fanelli e Marina Suma erano incaricati di trasportare una bandierina dal loro lato del campo. Tuttavia, l’impeto del modello ha causato una brutta caduta per l’attrice, che ha riportato delle ferite e ha immediatamente chiesto aiuto. La situazione ha generato preoccupazione tra i concorrenti e lo staff dello show ed ha richiesto l’intervento dei medici. (Continua a leggere dopo la foto)

“Isola dei famosi”, l’intervento dei medici

In seguito all’incidente, Pietro Fanelli si è immediatamente fermato e anche Elenoire Casalegno è intervenuta subito. La regia ha interrotto la diretta dall’Honduras tornando in studio dove la nuova conduttrice del reality show di Canale Cinque, Vladimir Luxuria, ha cercato di tranquillizzare il pubblico: “Voi non state vedendo ma io sì, tranquilli sono arrivati i medici”. (Continua a leggere dopo la foto)

