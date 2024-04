Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, classe 1962, è un conduttore televisivo, radiofonico, showman ed ex disc jockey italiano. Ha esordito negli anni ottanta a Radio Deejay, lanciato dal talent scout Claudio Cecchetto, in qualità di DJ, e si è affermato successivamente come conduttore televisivo a partire dagli anni novanta, conducendo diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia sulle reti Rai, sia su quelle Mediaset. Per cinque edizioni consecutive, dal 2020 al 2024, è stato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. In queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale del suo addio alla Rai. (Continua a leggere dopo le foto)

Amadeus lascia la Rai, è ufficiale: il comunicato poco fa

Amadeus ha comunicato che lascia la Rai. L’annuncio al dg Rossi è arrivato dopo giorni di indiscrezioni. Il conduttore non rinnoverà quindi il suo contratto, in scadenza il 31 Agosto 2024, con la rete ammiraglia. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il dg Giampaolo Rossi, il conduttore ha ufficializzato la decisione che era nell’aria da settimane: la volontà di impegnarsi in nuove sfide professionali, che lo attendono, secondo rumors sempre più insistenti, sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery. L’incontro andato in scena stamane, secondo quanto trapela dall’entourage di Amadeus, è stato “cordiale, tra due signori”. Una scelta di cui Rossi avrebbe preso atto, nonostante gli sforzi fatti dalla Rai nelle ultime settimane per trattenere il conduttore di Affari Tuoi e degli ultimi cinque Festival di Sanremo.

