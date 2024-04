Amadeus sarebbe pronto a lasciare la Rai. Sui social qualcuno ha svelato le presunte “pressioni” fatte dalla rete pubblica nei confronti del noto conduttore televisivo. Anche Sabrina Ferilli ha deciso di intervenire sul caso. (Continua…)

Amadeus pronto a lasciare la Rai

Il legame tra Amadeus e la Rai potrebbe presto spezzarsi. Non solo il noto conduttore televisivo ha rifiutato di condurre nuovamente il Festival di Sanremo, ma sarebbe pronto anche a rifiutare il rinnovo di contratto offerto dalla rete pubblica. Il noto conduttore televisivo sarebbe alla ricerca di nuove sfide e per questo motivo potrebbe seguire Fabio Fazio a Discovery. Nel frattempo, però, qualcuno sui social svela le presunte “pressioni” fatte dalla Rai e che Amadeus non avrebbe gradito. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)