Sanremo, dopo Amadeus tornerebbe lo storico conduttore: nessuno se l’aspettava

La settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo è stata un autentico successo. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha battuto ogni tipo di record. Durante la finale ha raggiunto uno share di circa l’80%, numeri mai vista prima di lui. Chi prenderà il suo posto raccoglierà un’eredità molto pesante. Al suo posto, però, potrebbe arrivare lo storico conduttore televisivo. (Continua…)

Amadeus non condurrà la prossima edizione del Festival di Sanremo

Amadeus ha condotto per cinque anni consecutivi il Festival di Sanremo, migliorandosi anno dopo anno. Il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale ha ottenuto un numero di ascolti pazzesco, soprattutto nell’edizione da poco terminata. Il noto conduttore televisivo, però, ha confermato in conferenza stampa che il prossimo anno non sarà lui il conduttore del Festival della canzone italiana. In Rai si sono già messi al lavoro per trovare un degno sostituto. Si tratta di una “brutta gatta da pelare”, ma qualcuno dovrà pur raccogliere la pesante eredità lasciata da Amadeus. (Continua…)

Sanremo 2025, chi sarà il conduttore: tutti i nomi in lizza

Dopo l’annuncio di Amadeus dell’addio al Festival di Sanremo, è partito il toto-nomi per individuare il prossimo conduttore e direttore artistico della kermesse musicale. In lizza ci sono: Alessandro Cattelan, Carlo Conti, Laura Pausini, Gerry Scotti, Antonella Clerici, Stefano De Martino e Paolo Bonolis. Al momento, però, nessuno tra questi trova conferme ufficiali da parte dei vertici della Rai. Una fetta di pubblico vorrebbe il ritorno di una conduttrice: l’ultima a condurre il Festival è stata proprio Antonella Clerici. (Continua…)

Paolo Bonolis condurrà Sanremo 2025?

Tra i nomi in lizza per sostituire Amadeus al timone del Festival di Sanremo spunta quello di Paolo Bonolis. Egli ha già condotto la kermesse musicale nel 2005 e nel 2009. Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, quello di Paolo sarebbe al momento il nome più caldo, ma ci sarebbe un problema: l’ex compagna, Sonia Bruganelli, si sarebbe opposta ad un suo ritorno in Rai. Come sappiamo, infatti, loro due non sono più una coppia nella vita privata, ma continuano a lavorare insieme. Paolo, dunque, potrebbe approdare in Rai senza l’ex compagna.