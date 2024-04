Amadeus, clamoroso addio alla Rai: cosa succede e i motivi

Classe 1962, Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è un conduttore televisivo e radiofonico, showman ed ex disc jockey italiano. Ha esordito negli anni ottanta a Radio Deejay, lanciato dal talent scout Claudio Cecchetto, in qualità di DJ, e si è affermato successivamente come conduttore televisivo a partire dagli anni novanta, conducendo diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia sulle reti Rai, sia su quelle Mediaset. Per cinque edizioni consecutive, dal 2020 al 2024, è stato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Stando agli ultimi rumors sul suo conto, Amadeus potrebbe dire addio alla Rai: ecco che cosa sta succedendo. (Continua a leggere dopo le foto)

Amadeus dice addio alla Rai? L’indiscrezione

Il successo di Amadeus in Rai è innegabile, tutto ciò che tocca si trasforma in ora in termini di ascolti. Però anche il contratto del noto conduttore con la tv di Stato è in scadenza. Il 30 Agosto 2024 scadrà il rapporto di lavoro tra Amadeus e la Tv Pubblica e in molti pensano a un suo addio. Ma la Rai sembra pronta a usare ogni carta per convincerlo a restare. Ora, mentre Amadeus continua a mietere successi con programmi come Affari Tuoi, un’ombra di incertezza si staglia sul suo futuro alla Rai. Secondo voci riportate dal portale Dagospia, la trattativa per il rinnovo del suo contratto sarebbe in stallo.

